بعد خطته لإنهاء الحرب.. ترامب ينتقد أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب في أوكرانيا بأنها "حرب عنيفة ورهيبة"، مؤكدا أنها لم تكن لتحدث لو كانت هناك قيادة أمريكية وأوكرانية "قوية وسليمة".

وأشار ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأحد، إلى أن هذه الحرب اندلعت قبل وقت طويل من توليه ولايته الرئاسية الثانية، تحديدا في ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "النائم".

وأكد ترامب، على أنه لو لم يتم تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 وسرقتها، لما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما لم يتم ذكره أبدا خلال ولايته الأولى بين عامي 2016 و2020.

وشدد ترامب، على أن تزوير الانتخابات هو الشئ الوحيد الذي يجيده الديمقراطيون الراديكاليون.

وأضاف ترامب: "خلال ولايتي الأولى، لم يهاجم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أوكرانيا أبدا، لكنه وجد الفرصة لذلك عندما رأي بايدن النائم".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه ورث حربا لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا، مؤكدا أنها حرب خاسرة للجميع وخصوصا ملايين الناس الذي قُتلوا بلا سبب.

إلى جانب ذلك، نوّه ترامب إلى أن القيادة الأوكرانية لم تعرب عن امتنانها للجهود الأمريكية، في الوقت الذي تواصل فيه أوروبا شراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة بيع كميات كبيرة من الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتقديمها إلى أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "قدّم بايدن الفاسد كل شئ مجانا، بما في ذلك مبالغ كبيرة من المال. بارك الله في جميع الأرواح التي فُقدت في الكارثة الإنسانية".

خطة ترامب لإنهاء الحرب بأوكرانيا

خلال الأيام الماضية، طرحت الإدارة الأمريكية خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، غير أن انتقادات أوروبية طالت بعد بنود خطة ترامب المكونة من 28 نقطة.

وتنص خطة الرئيس الأمريكي، على تحديد قوام القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن فرض قيود على تسليحها وتحديدا الأسلحة بعيدة المدى، وكذلك الالتزام بعدم الانضمام إلى حلف الناتو مستقبلا.

إلى جانب ذلك، تدعو الخطة الأمريكية، أوكرانيا إلى التنازل عن إقليم دونباس لصالح روسيا، في مقابل ضمانات أمنية أمريكية أوروبية، على غرار الميثاق الخامس لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يعتبر الهجوم على أي دولة في الحلف، بمثابة هجوم على جميع الأعضاء.

كذلك، تلتزم الخطة باعتراف أوروبا والولايات المتحدة بالتبعية القانونية لإقليم دونباس وشبه جزيرة القرم إلى روسيا، غير أنه لن يتوجب على كييف الاعتراف بذلك.

وفي ظل الأوضاع الراهنة، أمهل ترامب أوكرانيا حتى يوم الخميس المقبل لقبول خطته، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن بلاده محصورة بين فقدان كرامتها وخسارة الدعم الأمريكي.

تحفظات أوروبية على خطة ترامب

اجتمع القادة الأوربيون، يوم أمس السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرج، لمناقشة الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب بأوكرانيا.

وأبدى القادة تحفظهم على عدّة بنود تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي، وخصوصا المتعلق بتنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا، مؤكدين أن فرض قيود تسليحية على كييف يبعث على القلق.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه لا يمكن أن تنهي الحرب في أوكرانيا إلا بموافقتها وموافقة أوروبا "لأنها حرب في قارتنا"، وفق تعبيره.