

وكالات

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا، أنها أحبطت محاولة سرقة سيارة تابعة لوحدة التدخل الوطني المكلفة بتأمين قمة مجموعة العشرين "G20" المنعقدة في جوهانسبرج.

وأوضحت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس"، أن المتهم قفز إلى وسط الطريق وأشهر ما بدا كأنه سلاح ناري نحو السائق، محاولا الاستيلاء على السيارة، من دون أن يدرك أن الركاب هم عناصر من الشرطة، قبل أن يتدخل أحد الضباط، ويطلق النار نحوه، ليُصاب في الجزء العلوي من جسده، ويتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.

وأضافت الشرطة، أن السيارة كانت تستخدم من قبل عناصر من وحدة التدخل الوطني ضمن دوريات أمنية مكثفة في جوهانسبرج، في إطار التدابير الأمنية الخاصة بالقمة.

وفيما بعد، أكدت الشرطة، أن السلاح الذي كان بحوزة المشتبه به عبارة عن مقلّد لسلاح "لعبة"، مشيرة إلى أن استخدام أسلحة وهمية في ارتكاب الجرائم يُعدّ مخالفة خطيرة بموجب قانون الأسلحة في البلاد، إذا كان الهدف منها إيهام الضحايا بأنها حقيقية.

وأفادت الشرطة، أن المشتبه به سيواجه تهمة محاولة الاستيلاء على مركبة بالقوة بمجرد استقرار حالته الصحية واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة العشرين تُعقد في جوهانسبرج يومي 22 و23 نوفمبر، وفقا لروسيا اليوم.