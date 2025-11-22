ماكرون: الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا تحتاج إلى إعادة النظر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا تُعد أساساً جيداً يمكن البناء عليه، لكنها تحتاج إلى مراجعة وتطوير مع إشراك الدول الأوروبية في صياغتها.

وأوضح ماكرون، خلال حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، أن الخطة الأمريكية تتضمن أفكاراً مألوفة ومفيدة، وتطرح رؤية تهدف إلى تحقيق السلام، مع الاعتراف بعناصر مهمة تتعلق بالسيادة وضمانات الأمن.

الخطة بحاجة إلى إعادة نظر

لكنه شدد على أن هذه الخطة "بحاجة إلى إعادة النظر"، لأنها في الأساس لم تُصغ بالتشاور مع الأوروبيين، رغم أنها ترتبط بشكل مباشر بمصالحهم. وأضاف أن هناك نقاطاً جوهرية تعتمد على القرار الأوروبي، مثل ملف الأصول الروسية المجمدة والتكامل الأوروبي لأوكرانيا.

وأشار ماكرون إلى أن مستقبل دور حلف الناتو لا يمكن تحديده من خلال مقترح أمريكي منفرد، بل يتطلب حواراً موسعاً بين جميع الأعضاء، مؤكداً أن العديد من البنود تحتاج إلى توافق أوروبي شامل قبل اعتمادها.

ماذا تضمنت خطة ترامب

تنص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 28 بنداً لإنهاء الحرب، على تنازل أوكرانيا عن إقليم دونباس لصالح روسيا، إلى جانب التزامها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة إلى منح عفو للروس المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

كما تشمل الخطة تقديم ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية استثنائية، شبيهة بالمادة الخامسة في ميثاق الناتو، والتي تُلزم الولايات المتحدة ودول أوروبا بالتعامل مع أي اعتداء على أوكرانيا باعتباره هجوماً يستهدف الحلف بأكمله.