ترامب: خطة أوكرانيا ليست نهائية وهدفنا إنهاء النزاع وتحقيق السلام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الخطة التي قدمتها واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية لا تمثل عرضاً نهائياً، مشدداً على أن الباب ما زال مفتوحاً أمام التعديل والتطوير.

وفي رده على سؤال من الصحافيين حول ما إذا كانت الخطة تمثل "عرضاً نهائياً" لأوكرانيا، أجاب ترامب بكلمة واحدة: "لا"، وأضاف: "نحن نرغب في تحقيق السلام، وكان ينبغي التوصل إلى حل منذ وقت طويل"، مؤكداً أن واشنطن تسعى لإنهاء هذا النزاع "بأي طريقة ممكنة".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستعد فيه سويسرا لاستضافة محادثات في جنيف غداً الأحد، لمناقشة الخطوات التالية لمسار السلام في أوكرانيا، تزامناً مع ضغوط أميركية على كييف لتقديم ردها الرسمي على الخطة خلال الأسبوع المقبل.

ووفقاً لوكالة رويترز، فمن المقرر أن يشارك في المحادثات المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، ضمن الوفد الأمريكي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن التركيز الحالي يجب أن ينصب على محادثات جنيف، معتبراً أن الفرصة متاحة لتحقيق تقدم في مسار التسوية السياسية للأزمة.