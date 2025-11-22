إعلان

محادثات أوروبية-أمريكية في جنيف لبحث خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

كتب : مصراوي

04:58 م 22/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جوهانسبرج (د ب أ)

يناقش ممثلو القوى الأوروبية خطة واشنطن للسلام في أوكرانيا مع مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين غدًا الأحد في مدينة جنيف الويسرية، وفقا ما ذكرته مصادر بالحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكييف موعدًا نهائيًا حتى الخميس المقبل للرد على مقترحه.

وأثار مشروع القرار، الذي تسرب إلى وسائل الإعلام في وقت سابق من الأسبوع الجاري ولم يقدم رسميًا إلى كييف إلا الخميس الماضي، مخاوف في أوكرانيا وبين داعميها الأوروبيين الرئيسيين لأنه من شأنه أن يمنح روسيا تنازلات في الأراضي وعسكرية واسعة النطاق.

جنيف أوكرانيا دونالد ترامب واشنطن

