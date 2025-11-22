موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة

موسكو- (د ب أ)

ضربت الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية نقطة انتشار مؤقتة تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كونستانتينوفكا، التابعة لـ"جمهورية دونيتسك الشعبية".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أوردته وكالة سبوتنيك للأنباء، اليوم السبت: "في بلدة كونستانتينوفكا، رصدت فرق استطلاع الفرقة السادسة، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وجود أفراد معاديين في نقطة انتشار مؤقتة".

وتابع البيان: "تم نقل إحداثيات النقطة المعادية إلى مشغلي منظومات الطائرات المسيرة من طراز مولنيا، وتم تدمير نقطة الانتشار المؤقتة، التي تضم أفرادًا معاديين بضربتين دقيقتين".

وقالت سبوتنيك إن ذلك يجري ضمن "العملية العسكرية الروسية الخاصة"- الاسم الذي تطلقه روسيا على حربها ضد أوكرانيا- والتي بدأت في 24 فبراير 2022- بهدف حماية سكان دونباس، "الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات".