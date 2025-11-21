إعلان

ترامب يلتقي ممداني ويشيد به: يمتلك فلسفة مختلفة

كتب-عبدالله محمود:

11:08 م 21/11/2025

ترامب يلتقي ممداني

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني في البيت الأبيض.

وهنّأ الرئيس الأمريكي ممداني على فوزه في انتخابات عمدة نيويورك، مضيفًا: "كان ممداني رائعًا ونريد لنيويورك أن تزدهر".

وقال ترامب: "إن مدينة نيويورك ستحظى بعمدة رائع، وممداني يمتلك فلسفة مختلفة، وجميعنا نريد أن تكون نيويورك قوية، وأعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد".

وأوضح ترامب أنه لم يناقش مع ممداني ما إذا كان سيقوم باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك.

وطالب ترامب ممداني بالتخلص من القتلة والأشرار في واشنطن، قائلاً: "نريد أن تكون مدينة نيويورك آمنة، لكنها لن تكون مدينة عظيمة من دون توفر الأمن والأمان".

