ترامب وميرتس يجريان اتصالاً هاتفيًا بشأن خطة السلام في أوكرانيا

أجري المتحدث باسم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث خطة السلام الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.

وقال المتحدث شتيفان كورنيليوس، أن المحادثة الهاتفية، التي استمرت 15 دقيقة، كانت "قائمة على الثقة ومتسمة بالتفاعل.

وأضاف كورنيليوس أنه تم الاتفاق على الخطوات التالية فيما يتعلق بالتنسيق على مستوى المستشارين.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه مستعد للتفاوض، وذلك بعد تقديم خطة السلام الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا.

وأكد بوتين للمرة الأولى أنه قد اطلع على النص، واصفا إياه بأنه مسودة جديدة لما تم مناقشته سابقا، بما في ذلك في اجتماعه مع ترامب في أنكوراج، بولاية ألاسكا، في أغسطس الماضي.

وشدد بوتين على ضرورة مناقشة هذه النقاط الآن بشكل مفصل.