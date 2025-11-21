إعلان

إسرائيل تقتحم جنوب مدينة بيت لحم وتغلق الشارع الرئيسي

كتب : مصراوي

10:12 م 21/11/2025

الاحتلال يقتحم بيت لحم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم اليوم الجمعة، وتمركزت في محيط البوابة ومدخل برك سليمان، وسط انتشار مكثف.

وأوضحت الوكالة أن جنود الاحتلال أغلقوا الشارع الرئيسي الواصل بين القدس والخليل.

وأشارت إلى أن شبانًا ألقوا زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، فيما اندلعت مواجهات في محيط البلدة وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت لحم إسرائيل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة