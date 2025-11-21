إسرائيل تقتحم جنوب مدينة بيت لحم وتغلق الشارع الرئيسي

وكالات

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم اليوم الجمعة، وتمركزت في محيط البوابة ومدخل برك سليمان، وسط انتشار مكثف.

وأوضحت الوكالة أن جنود الاحتلال أغلقوا الشارع الرئيسي الواصل بين القدس والخليل.

وأشارت إلى أن شبانًا ألقوا زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، فيما اندلعت مواجهات في محيط البلدة وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.