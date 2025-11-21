إعلان

الرئيس اللبناني: الجنوب أنهكته الاعتداءات وسيصمد بعودة الدولة إليه

كتب-عبدالله محمود:

08:41 م 21/11/2025

جوزيف عون الرئيس اللبناني

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن الاعتداءات المتواصلة أنهكت منطقة الجنوب، مشيرًا إلى أنها ستنهض وتصمد مع عودة الدولة إليها من جديد.

وقال الرئيس اللبناني خلال زيارته للجنوب اليوم الجمعة، إن لبنان يمر بمرحلة مصيرية شبيهة بمرحلة الاستقلاليين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن البعض في الداخل يتصرف وكأن شيئًا لم يحدث في لبنان أو في محيطه، سواء في فلسطين أو سوريا.

وأضاف جوزف عون: "نقف حيث تقتضي مصلحة الوطن وكل الشعب، لا مصلحة طرف أو حزب أو طائفة".

وتابع الرئيس اللبناني: "نقف هنا على أرض الجنوب لنقول لمن يرفض الاعتراف بما حصل إن الزمن تغير، والظروف تبدلت، ولبنان تعب من اللادولة".

وشدد على أن اللبنانيين كفروا بمشاريع الدويلات، وأن البلاد لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل غياب الدولة، معتبرًا أن القضية لا تتعلق فقط بحصر السلاح وقرار السلم والحرب رغم أهميتهما، بل تتعلق قبل ذلك بحصر ولاء اللبناني بوطنه.

وأكد الرئيس اللبناني أنه لم يعد مقبولًا التغول على الحق العام أو المال العام باسم أي استثناء أو بذريعة ماضي أو حاضر، داعيًا إلى استعادة الدولة ودورها كضامن وحيد للاستقرار.

لبنان جوزيف عون جنوب لبنان

