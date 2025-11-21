الاتحاد الأوروبي: روسيا ليس لها حق في الحصول على تنازلات من أوكرانيا

وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن روسيا ليس لها حق في الحصول على تنازلات من أوكرانيا.

وذكرت كالاس، في تصريحات اليوم الجمعة، أن أوكرانيا هي من تقرر شروط أي اتفاق سلام، مضيفة "وهذه لحظة خطيرة جدًا للجميع".

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية، أن أوروبا وأوكرانيا تريدان السلام، "لكن لا يمكن الاستسلام للعدوان"، وفق وصفها.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه لم يتم التواصل مع الجانب الأمريكي حتى الآن بشأن الخطة المتداولة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأفادت فون دير لاين، بأنها ستتواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبًا، مؤكدة "ليس لدينا علم بوجود خطة بديلة بشأن أوكرانيا".

وتتضمن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تنازل الأخيرة عن أراضٍ لصالح روسيا، بما فيها منطقة دونباس شرق البلاد، وتقليص حجم جيش كييف، فضلًا عن منع توسع حلف شمال الأطلسي"الناتو" في المستقبل، وفقًا لمسودة مقترح حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).