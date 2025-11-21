سوريا تعيد تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، تفعيل البعثة الدائمة لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا.

وقالت الخارجية السورية، في بيان على منصة "إكس"، إنه تم تعيين محمد كتوب مندوبًا دائمًا لدى المنظمة.

وأضاف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "نعلن اعتماد مندوبنا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب التزامًا بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلفه النظام البائد".

تفعيل البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (opcw) وتعيين الدكتور محمد كتوب مندوباً دائماً لسوريا لدى المنظمة pic.twitter.com/1TRWYAQ3An — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) November 21, 2025

ومطلع نوفمبر الجاري، قالت الخارجية السورية، إن اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بدعم دولي ساحق وبتأييد 151 صوتًا، قرارًا يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت الوزارة، أن القرار جاء بناء على الدبلوماسية الحثيثة التي قامت به وبجهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.