زيلنسكي: نعمل مع أمريكا على خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تحدثت مع وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول، عن خيارات تحقيق سلام حقيقي في أوكرانيا.

وأكد زيلنسكي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن الفرق الأوكرانية والأمريكية ستعمل على بنود خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، لافتًا إلى استعداده لعمل بناء وصادق وسريع.

وثمن زيلنسكي، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه لإعادة الأمن إلى أوروبا، مؤكدًا أنه سيعمل مع الولايات المتحدة على النقاط المحددة في خطة إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أكد مكتب زيلينسكي، أنه تلقى مسودة خطة السلام من أمريكا بشأن إنهاء الحرب مع روسيا.

وصرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن إدارة ترامب أعدّت 28 نقطة في خطة السلام لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا بصحيفة وول ستريت، فإن خطة السلام وضعت بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالتشاور مع كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.