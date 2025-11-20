ترامب يطرح خطة سلام من 28 نقطة لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعدّت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام مؤلفة من 28 نقطة تهدف إلى وقف الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أكد مسؤولون أمريكيون، في محاولة مماثلة للنهج الذي اعتمدته الإدارة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الشهر الماضي.

وأكد المسؤولون، في تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال الخميس، أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على صياغة مقترح متعدد النقاط ثم الضغط على الأطراف المتحاربة لقبوله.

خطة أمريكية

وضعت الخطة بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بالتشاور مع كيريل دميترييف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومع ذلك، قد تواجه الخطة معارضة قوية من كييف وعدد من العواصم الأوروبية، بحسب مسؤول أوروبي مطلع.

وشملت المحادثات بين الفريق الأمريكي ودميترييف تفاصيل الخطة دون مساهمة واضحة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو المسؤولين الأوروبيين الآخرين.

تفاصيل المقترح

تدعو الخطة أوكرانيا إلى تسليم كامل منطقة دونباس شرق البلاد إلى روسيا، بما في ذلك الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية حاليًا.

كما تقترح التخلي عن حلم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدة سنوات، دون السماح بنشر قوة حفظ سلام دولية داخل البلاد، مع تقديم نوع من الضمانات الأمنية من الولايات المتحدة، وتعهّد روسيا بعدم شن هجمات إضافية على الأراضي الأوكرانية أو دول أوروبية أخرى، وتوثيق ذلك تشريعيًا.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن هدف ترامب ليس استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بل التوصل إلى اتفاق يوقف القتال في شرق أوكرانيا، حيث حققت القوات الروسية مكاسب تدريجية رغم الخسائر الكبيرة بعد نحو أربع سنوات من الغزو الشامل.

وأشار محللون إلى أن إجبار أوكرانيا على الانسحاب من دونباس قد يسهّل توسع القوات الروسية في مناطق أخرى من البلاد، بينما رأى مؤيدو المقترح الأمريكي أن المكاسب الروسية التدريجية وفضائح الفساد التي طالت مقربين من زيلينسكي قد تضغط على كييف لقبول الاتفاق.

ومع ذلك، شكك مسؤول غربي في هذه الفرضية، معتبرًا أن التراجع عن المواقف الأمنية الأساسية سيضعف مكانة زيلينسكي داخليًا.

ردود الفعل الأوروبية

أعرب الحلفاء الأوروبيون عن مفاجأتهم بالخطة، حيث أشار وزير الخارجية الألماني يوهان واديبول إلى أن بلاده لم تُطلع على تفاصيل المقترح، فيما أكد مسؤولون أوروبيون أن عناصر الخطة تبدو غير مقبولة في إطار ما فهموه حتى الآن.

وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقترح بأنه "تبادل لأفكار جدية وواقعية"، مؤكدًا على أن الهدف ليس فرض خطة على الأطراف.

وكتب على حسابه في إكس: "تحقيق سلام دائم سيتطلب تنازلات صعبة من الطرفين... لذلك نواصل تطوير قائمة من الأفكار المحتملة لإنهاء الحرب بناءً على معطيات من كلا الطرفين."

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

خيبة أمل ترامب

تأتي هذه التطورات بعد أن أعرب ترامب عن إحباطه من عدم نجاح علاقته مع بوتين في التوصل لاتفاق سلام سريع، رغم وعده خلال حملته الانتخابية عام 2024 بتحقيق اتفاق خلال 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض. وقال ترامب: "أنا محبط قليلًا من الرئيس بوتين، وهو يعلم ذلك".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب "أصبح محبطًا من الطرفين لرفضهما الالتزام باتفاق سلم"، لكنها شددت على استمرار فريقه في العمل على خطة مفصلة ومقبولة للطرفين لتحقيق سلام دائم ومستقر.