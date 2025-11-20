قطر: اعتداءات إسرائيل الوحشية في غزة تقوض اتفاق وقف إطلاق النار

الدوحة- (د ب أ)

أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، أنها تدين "بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في قطاع غزة، التي أدت إلى سقوط شهداء ومصابين"، وعدتها "تصعيدا خطيرا يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام به، بما يمهد لإنهاء الحرب على غزة، وتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في "دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".