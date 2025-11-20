قوات الاحتلال تهدم 5 منشآت شرق القدس

القدس- (د ب أ)

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، خمس منشآت زراعية وسكنية شرق القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي اليوم: "هدمت قوات الاحتلال، في منطقة البقيعة ببرية النبي موسى شرقي القدس، منشأتين سكنيتين من الصفيح وحظيرة أغنام لمواطن، كما هدمت منشأة سكنية وحظيرة أغنام تعود لشقيقه".

وأشارت المحافظة، في بيان ثان، إلى أن "مستعمرين يهاجمون مساكن المواطنين من عرب العرارة في منطقة معازي جبع شمالي شرق القدس، حيث تصدى لهم الأهالي ومنعوهم من التوغّل داخل التجمع".

وأضافت أنه "أثناء انسحاب المستعمرين، أقدموا على إشعال الإطارات قرب المساكن في محاولة لإرهاب السكان وخلق حالة من الفوضى في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قولها: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت خلال شهر أكتوبر الماضي، 25 عملية هدم طالت 28 منشأة، بينها 17 منزلاً و11 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 30 منشأة أخرى.