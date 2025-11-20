بولندا تعارض خطة سلام أمريكية بشأن أوكرانيا

برلين- (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الخميس عن معارضته لخطة سلام جديدة بشأن أوكرانيا، يتردد أن مسؤولين أمريكيين هم من اقترحوها، في حين وصفها مسؤول ألماني بارز بأنها "غير مقبولة".

ويتردد أن الخطة، التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز، تتضمن تنازلات واسعة النطاق لموسكو، وتطالب أوكرانيا بخفض عدد أفراد جيشها بواقع النصف والتنازل عن الأقاليم الواقعة في غرب البلاد التي تسيطر عليها روسيا، وتشمل دونيتسك ولوهانسك.

ويتردد أنه تم إطلاع كييف على الخطة الجديدة، في حين قالت مصادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لم يطلع عليها بعد.

وقبل لقائه مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، انتقد سيكورسكي الخطة، قائلا إنه لا يجب إضعاف قدرة الضحية على الدفاع عن نفسها، ولكن قدرة المعتدي على الهجوم.

وأوضح أنه على الرغم من أن بولندا تؤيد أي جهود لإنهاء القتال في أوكرانيا، فإن الأمن الأوروبي يعتمد بقوة على نتائج أي اتفاق سلام.

وأضاف أنه لذلك تطالب وارسو بمشاركة أوروبية في عملية السلام.

وقد انتقد رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، خطة سلام أمريكية مزعومة بشأن أوكرانيا.

وقال فراي في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في": "يبدو أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قد يحقق عبر ذلك أهدافا حربية لم يتمكن من تحقيقها في ساحة المعركة، وهذا سيكون بالتأكيد نتيجة غير مقبولة.