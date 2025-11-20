إعلان

بولندا تعارض خطة سلام أمريكية بشأن أوكرانيا

كتب : مصراوي

01:14 م 20/11/2025

علم بولندا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين- (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم الخميس عن معارضته لخطة سلام جديدة بشأن أوكرانيا، يتردد أن مسؤولين أمريكيين هم من اقترحوها، في حين وصفها مسؤول ألماني بارز بأنها "غير مقبولة".

ويتردد أن الخطة، التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز، تتضمن تنازلات واسعة النطاق لموسكو، وتطالب أوكرانيا بخفض عدد أفراد جيشها بواقع النصف والتنازل عن الأقاليم الواقعة في غرب البلاد التي تسيطر عليها روسيا، وتشمل دونيتسك ولوهانسك.

ويتردد أنه تم إطلاع كييف على الخطة الجديدة، في حين قالت مصادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لم يطلع عليها بعد.

وقبل لقائه مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، انتقد سيكورسكي الخطة، قائلا إنه لا يجب إضعاف قدرة الضحية على الدفاع عن نفسها، ولكن قدرة المعتدي على الهجوم.

وأوضح أنه على الرغم من أن بولندا تؤيد أي جهود لإنهاء القتال في أوكرانيا، فإن الأمن الأوروبي يعتمد بقوة على نتائج أي اتفاق سلام.

وأضاف أنه لذلك تطالب وارسو بمشاركة أوروبية في عملية السلام.

وقد انتقد رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، خطة سلام أمريكية مزعومة بشأن أوكرانيا.

وقال فراي في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في": "يبدو أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قد يحقق عبر ذلك أهدافا حربية لم يتمكن من تحقيقها في ساحة المعركة، وهذا سيكون بالتأكيد نتيجة غير مقبولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولندا خطة سلام أمريكية أوكرانيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة