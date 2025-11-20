هآرتس: إسرائيل تخطط لمصادرة 1800 دونم من أراض خاصة شمالي الضفة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت نيتها مصادرة 1800 دونم من أراض خاصة شمالي الضفة الغربية لتطوير موقع أثري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأراضي التي ستتم مصادرتها لصالح موقع أثري تقع قرب قرية سبسطية الفلسطينية شمالي الضفة وتضم عشرات الآلاف من أشجار الزيتون.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن أمر المصادرة لأراض في قرية سبسطية شمالي الضفة لتطوير مناطق أثرية هو الأوسع نطاقا منذ عام 1967.

ووفقا لمعطيات وزارة السياحة الفلسطينية، يعود تاريخ المنطقة الأثرية في سبسطية إلى العصر البرونزي أي إلى 3200 قبل الميلاد.

وتبلغ مساحة سبسطية الواقعة على الطريق الرئيسي بين جنين ونابلس، 4777 دونما، حيث تنتشر فيها آثار عربية ورومانية وكنعانية وبيزنطية وإسلامية وفينيقية.