سموتريتش يدعو نتنياهو إلى رفض خروج مقاتلي حماس من رفح

كتب : مصراوي

09:48 م 02/11/2025

بتسلئيل سموتريتش

وكالات

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى رفض أي فكرة تسمح بخروج مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس المحاصرون في منطقة رفح.

وقال سموتريتش في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، "أدعو نتنياهو إلى رفض أي فكرة مجنونة للسماح بخروج مقاتلي حماس الذين يحاصرهم جيشنا في منطقة رفح".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية توافق على دخول حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي منطقة "الخط الأصفر" للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.

وأمس السبت، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى "العدو" داخل الخط الأصفر في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت القسام، في بيان لها السبت، الوسطاء والصليب الأحمر الدولي بتوفير المعدات والطواقم للعمل على انتشال كل الجثث.

وقالت الكتائب، إنها سلمت أمس 3 جثامين مجهولة الهوية للعدو لفحصها لقطع الطريق على ادعاءاته.

فيديو قد يعجبك:



