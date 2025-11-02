(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الصيني شي جين بينج قدم له تطمينات بأن بكين لن تتخذ أي إجراء لتحقيق هدفها المعلن منذ فترة طويلة والمتمثل في توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين، وذلك خلال فترة تولي ترامب الرئاسة.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" اليوم الأحد، أن قضية تايوان، التي طالما كانت مثار خلاف طويل، لم تُطرح خلال محادثاته مع شي يوم الخميس الماضي في كوريا الجنوبية، والتي ركزت بشكل أساسي على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

لكن الرئيس الأمريكي أعرب عن يقينه بأن الصين لن تتخذ أي إجراء بشأن تايوان خلال فترة توليه المنصب.

وأضاف ترامب: "لقد قال شي ذلك علنا، وكذلك قال مساعدوه في الاجتماعات: "لن نفعل أي شيء ما دام الرئيس ترامب في الحكم"، لأنهم يدركون العواقب".