بمشاركة دول عربية وإسلامية.. تركيا تحتضن اجتماعا بشأن غزة غدا

أنقرة - (د ب أ)

يستضيف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في إسطنبول يوم غد الاثنين، اجتماعا بشأن غزة، يشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.



وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، أن "وزراء خارجية الإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية والأردن، يشاركون في الاجتماع الذي سيبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار والوضع الإنساني بقطاع غزة".



ومن المنتظر أن يشير فيدان في الاجتماع إلى "اختلاق إسرائيل الذرائع للتنصل من وقف إطلاق النار"، وأن يؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما ضد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.



ومن المرتقب أن يؤكد وزير الخارجية التركي على أهمية "العمل المنسق بين الدول الإسلامية لضمان انتقال وقف إطلاق النار إلى سلام دائم"، وأن يصرح بأن "المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية وأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الصدد".



وأفادت المصادر أن فيدان سيشدد على أن الإيصال الدائم للمساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة يشكل ضرورة إنسانية وقانونية، فضلا عن ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل في هذا الشأن.



كما من المتوقع أن يؤكد الوزير التركي على "ضرورة تنفيذ الترتيبات التي من شأنها ضمان أن يتولى الفلسطينيون الأمن وإدارة غزة في أقرب وقت".