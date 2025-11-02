إعلان

إسرائيل توافق على دخول حماس والصليب الأحمر للخط الأصفر

كتب : مصراوي

01:23 م 02/11/2025

الصليب الأحمر

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية توافق على دخول حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي منطقة "الخط الأصفر" للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن فريقًا من الصليب الأحمر يتوجه إلى شرقي خان يونس للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

وأمس السبت، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى "العدو" داخل الخط الأصفر في إطار إنهاء هذا الملف.
وطالبت القسام، في بيان لها السبت، الوسطاء والصليب الأحمر الدولي بتوفير المعدات والطواقم للعمل على انتشال كل الجثث.
وقالت الكتائب، إنها سلمت أمس 3 جثامين مجهولة الهوية للعدو لفحصها لقطع الطريق على ادعاءاته.
وجاء ذلك بعدما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن فحص الطب الشرعي أكد أن الرفات الذي تسلمته إسرائيل الجمعة ليس لأي أسير إسرائيلي.
وأفادت إذاعة الاحتلال، بأن المؤسسة الأمنية لا تعتبر الأمر خرقًا من حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل تفضل الاستمرار في استلام عينات مستقبلية لاحتمال أن تكون مرتبطة بأسرى آخرين.

وقبل أيام، قررت إسرائيل وقف السماح بدخول عناصر حماس داخل منطقة الخط الأصفر للبحث عن رفات الأسرى.

