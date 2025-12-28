إعلان

"محاولة لتقسيم دولة مسلمة".. أفغانستان تدين اعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال"

كتب : مصراوي

02:26 م 28/12/2025

وزارة الخارجية الأفغانية

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأفغانية اعتراف النظام الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" واصفة إياه بأنه محاولة لتقسيم دولة مسلمة، ومحذرة من أن ذلك يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على السلام والاستقرار الإقليميين.

وذكرت تقارير أن النظام الإسرائيلي أصبح أول من يعترف رسميا بأرض الصومال وهي منطقة انفصلت عن الصومال كدولة مستقلة.

وقال البيان إن تلك الخطوة تشكل محاولة لتقسيم دولة مسلمة وتمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتقوض سيادة وسلامة أراضي دولة الصومال الإسلامية بتداعيات سلبية محتملة على الاستقرار الإقليمي.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تتمتع بأي شرعية أو وضع قانوني.

وزارة الخارجية الأفغانية تقسيم دولة الصومال أرض الصومال

