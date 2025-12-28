وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأفغانية اعتراف النظام الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" واصفة إياه بأنه محاولة لتقسيم دولة مسلمة، ومحذرة من أن ذلك يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على السلام والاستقرار الإقليميين.

وذكرت تقارير أن النظام الإسرائيلي أصبح أول من يعترف رسميا بأرض الصومال وهي منطقة انفصلت عن الصومال كدولة مستقلة.

وقال البيان إن تلك الخطوة تشكل محاولة لتقسيم دولة مسلمة وتمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتقوض سيادة وسلامة أراضي دولة الصومال الإسلامية بتداعيات سلبية محتملة على الاستقرار الإقليمي.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تتمتع بأي شرعية أو وضع قانوني.