روسيا: أوروبا "تصب الزيت على النار" للتصعيد في الشرق الأوسط

(د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الدول الأوروبية تسعى إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، لأن الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحتها.

وأضاف لافروف في مقابلة حول نتائج العام 2025 أجرتها معه وكالة تاس الروسية للأنباء، "من المحزن وإن لم يكن مفاجئا لأي أحد، أن بعض أعضاء المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الأوروبيون، يصبون الزيت على النار، كما يقال، فهم يواصلون محاولاتهم لرسم خطوط انقسام جديدة في الشرق الأوسط، انطلاقا من فرضية أنهم لن يستفيدوا من إقامة دول المنطقة علاقات جوار متينة فيما بينهم"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار لافروف إلى أنه في عام 2025، "شهدنا أحداثاً غير مسبوقة، حيث شنت إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، عدوانا مباشرا على إيران، استهدف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بهجمات بصواريخ وقنابل، على الرغم من أن هذه المنشآت تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد لافروف أن "روسيا أدانت هذه الأعمال بشدة، فهي تتعارض كليا مع المعايير الدولية والمبادئ الأخلاقية المعترف بها عالميا، كما أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن استعدادهم لاستخدام القوة ضد طهران في المستقبل تثير قلقا بالغا".

فمن ناحية أخرى، قال لافروف، خلال المقابلة، إن روسيا لا ترى أن نظام فلاديمير زيلينسكي الأوكراني ورعاته الغربيين مستعدون لإجراء مفاوضات بناءة، مضيفًا: "نرى أن نظام فلاديمير زيلينسكي ورعاته الأوروبيين غير مستعدين للدخول في مفاوضات بناءة".

وأشار لافروف إلى أن "هذا النظام يقوم بترهيب المدنيين من خلال استهداف البنية التحتية المدنية في بلادنا بأعمال تخريبية".