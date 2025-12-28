الدفاع المدني بغزة يعلن حصيلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار

وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 20 مواطنًا في انهيار 49 منزلًا ومبنى متضررًا نتيجة المنخفضات الجوية، فيما خرجت أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة.

كما أفاد الدفاع المدني، بوفاة طفلان بسبب البرد الشديد داخل خيام النازحين و3 في عداد المفقودين تحت أنقاض مبان انهارت بفعل المنخفض الجوي.

وأكد الدفاع المدني بغزة، أن هناك 969 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت جرائم إطلاق نار ضد المدنيين وتوغّل للآليات العسكرية وقصف ونسف المنازل وبنايات مدنية.

وأفاد بأن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 418 وإصابة 1141 آخرين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وقال الدفاع المدني بغزة، إنه لم يدخل للقطاع خلال 80 يومًا سوى 19,764 شاحنة من أصل 48 ألفًا يُفترض إدخالها مما أدى لاستمرار نقص الغذاء والدواء والوقود.

وحذر من تفاقم الأزمة في القطاع مع إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة بالتزامن مع المنخفضات الجوية.