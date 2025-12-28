إعلان

الدفاع المدني بغزة يعلن حصيلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار

كتب : مصراوي

02:08 م 28/12/2025

الدفاع المدني بغزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 20 مواطنًا في انهيار 49 منزلًا ومبنى متضررًا نتيجة المنخفضات الجوية، فيما خرجت أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة.

كما أفاد الدفاع المدني، بوفاة طفلان بسبب البرد الشديد داخل خيام النازحين و3 في عداد المفقودين تحت أنقاض مبان انهارت بفعل المنخفض الجوي.

وأكد الدفاع المدني بغزة، أن هناك 969 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت جرائم إطلاق نار ضد المدنيين وتوغّل للآليات العسكرية وقصف ونسف المنازل وبنايات مدنية.

وأفاد بأن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 418 وإصابة 1141 آخرين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وقال الدفاع المدني بغزة، إنه لم يدخل للقطاع خلال 80 يومًا سوى 19,764 شاحنة من أصل 48 ألفًا يُفترض إدخالها مما أدى لاستمرار نقص الغذاء والدواء والوقود.

وحذر من تفاقم الأزمة في القطاع مع إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة بالتزامن مع المنخفضات الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاع المدني بغزة الخروقات الإسرائيلية اتفاق وقف النار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة