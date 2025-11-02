واشنطن: ثلاثة قتلى في هجوم أمريكي جديد بمنطقة البحر الكاريبي

وكالات

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث يوم السبت إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة مميتة أخرى على قارب يزعم أنه محمل بالمخدرات في البحر الكاريبي.

وكتب هيجسيث في منشور على "إكس" أن ثلاثة رجال قتلوا في الهجوم، مضيفا أن الهجوم وقع في المياه الدولية وأنه لم يصب أي من أفراد الجيش الأمريكي بأذى.

واستشهد هيجسيث بنتائج استخباراتية لم يحددها لتبرير الضربة، مضيفا أن السفينة كانت تمر على طول طريق معروف لتهريب المخدرات، وتحمل مواد مخدرة، ولم يحدد مكان السفينة في منطقة البحر الكاريبي عندما تم استهدافها.

ولم يتسن على الفور التحقق من تصريحاته بشكل مستقل.

وتابع هيجسيث: "إن هؤلاء الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات يجلبون المخدرات إلى شواطئنا لتسميم الأمريكيين في الداخل ولن ينجحوا"، مضيفًا: "ستتعامل معهم الوزارة تماما كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة، سنواصل تتبعهم ومطاردتهم وقتلهم".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كارتلات المخدرات.

ومنذ سبتمبر الماضي، سمحت إدارته بشن ضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يقال إنها تحمل مخدرات إلى الولايات المتحدة، ويقال إن الضربات، التي يرتبط العديد منها بمنظمات إجرامية فنزويلية، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص حتى الآن.

وتعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة ترامب لم تستند في البداية لأي أساس قانوني لأفعالها.

وحذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من أن الضربات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.