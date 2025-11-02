إعلان

واشنطن: ثلاثة قتلى في هجوم أمريكي جديد بمنطقة البحر الكاريبي

كتب : مصراوي

10:40 ص 02/11/2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث يوم السبت إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة مميتة أخرى على قارب يزعم أنه محمل بالمخدرات في البحر الكاريبي.

وكتب هيجسيث في منشور على "إكس" أن ثلاثة رجال قتلوا في الهجوم، مضيفا أن الهجوم وقع في المياه الدولية وأنه لم يصب أي من أفراد الجيش الأمريكي بأذى.

واستشهد هيجسيث بنتائج استخباراتية لم يحددها لتبرير الضربة، مضيفا أن السفينة كانت تمر على طول طريق معروف لتهريب المخدرات، وتحمل مواد مخدرة، ولم يحدد مكان السفينة في منطقة البحر الكاريبي عندما تم استهدافها.

ولم يتسن على الفور التحقق من تصريحاته بشكل مستقل.

وتابع هيجسيث: "إن هؤلاء الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات يجلبون المخدرات إلى شواطئنا لتسميم الأمريكيين في الداخل ولن ينجحوا"، مضيفًا: "ستتعامل معهم الوزارة تماما كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة، سنواصل تتبعهم ومطاردتهم وقتلهم".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا باتخاذ إجراءات صارمة ضد كارتلات المخدرات.

ومنذ سبتمبر الماضي، سمحت إدارته بشن ضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يقال إنها تحمل مخدرات إلى الولايات المتحدة، ويقال إن الضربات، التي يرتبط العديد منها بمنظمات إجرامية فنزويلية، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص حتى الآن.

وتعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة ترامب لم تستند في البداية لأي أساس قانوني لأفعالها.

وحذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من أن الضربات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث منطقة البحر الكاريبي المخدرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"