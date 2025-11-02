إعلان

الكرملين: لا حاجة لعقد اجتماع عاجل بين بوتين وترامب الآن

كتب : مصراوي

10:15 ص 02/11/2025

دميتري بيسكوف

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن عقد اجتماع عاجل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمر ممكن، لكن لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي.

وأضاف بيسكوف أن عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين "أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد بيسكوف أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملا دؤوبا الآن.

دميتري بيسكوف الكرملين دونالد ترامب

