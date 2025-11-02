الكرملين: لا حاجة لعقد اجتماع عاجل بين بوتين وترامب الآن

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن عقد اجتماع عاجل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمر ممكن، لكن لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي.

وأضاف بيسكوف أن عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين "أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد بيسكوف أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملا دؤوبا الآن.