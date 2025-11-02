مصرع وإصابة 35 شخصا إثر انفجار في مركز تجاري بالمكسيك



وكالات

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم، بينما أصيب 12 آخرون جراء انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمركز تجاري بمدينة هيرموسيلو بولاية سونورا في شمال غرب المكسيك.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن انفجارا تبعه حريق وقع بعد ظهر السبت في متجر "والدوس".

أضافت أن هناك 4 قاصرين بين القتلى وأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وحروق، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وأفاد رجال الإطفاء، أنه "بفضل التدخل السريع لفرق الطوارئ، منع الحريق من الانتشار إلى المتاجر المجاورة".

واستبعدت السلطات الأمنية في ولاية سونورا أن يكون الانفجار "هجوما أو حدثا مرتبطا بعمل عنيف ضد المدنيين".

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب وملابسات الحادث، وفقا لروسيا اليوم.