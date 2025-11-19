كولومبيا تقترح خطة لانتقال السلطة في فنزويلا بضمانات لمادورو

قالت وزير الخارجية الكولومبية روزا فيلافيسينسيو، إن بلادها ستدعم خطة لتسليم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطة إلى حكومة انتقالية تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة في البلاد.

وأكدت فيلافيسينسيو في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، أن مادورو ربما يوافق على الاقتراح إذا ما ضمن سلامته الشخصية.

وأوضحت فيلافيسينسيو، أن الرئيس الفنزويلي قد يميل إلى قبول هذا الاقتراح، حيث يمكنه المغادرة دون أن ينتهي به الأمر في السجن، مضيفة "ربما يأتي شخص آخر ليقود المرحلة الانتقالية ويمهد لإجراء انتخابات شرعية".

ولم ترد وزارة الخارجية الفنزويلية على طلب "بلومبرج" للتعليق.

في وقت سابق دعا الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا، والكولومبي جوستافو بيترو، لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، بعد اتهامات بتزوير الانتخابات التي أُجريت في عام 2024.

وأشارت فيلافيسينسيو، إلى أن "خطة تتضمن خروجا آمنا للرئيس مادورو ربما تكون الخيار الأمثل في الوقت الحالي"، بشرط دعمها من المعارضة الفنزويلية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بضرب أهداف يُزعم انتمائها لتجار المخدرات في كل من كولومبيا والمكسيك وفنزويلا.

ويشن الجيش الأمريكي منذ سبتمبر الماضي، ضربات عسكرية تستهدف قوارب يشبته في تهريبها المخدرات في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 80 شخصا.

ورغم مقترح فيلافيسينسيو، حذّرت كولومبيا من أن أي هجوم أمريكي محتمل على فنزويلا قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة للمهاجرين، حيث فر حوالي 8 ملايين مواطن فنزويلي من بلدهم خلال السنوات العشر الأخيرة، يعيش منهم 3 ملايين في كولومبيا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وشددت فيلافيسينسيو، على أن التدخل العسكري الأمريكي المحتمل قد يقود إلى أزمة إنسانية سيكون من الصعب إدارتها.

منذ أغسطس الماضي، نشر الجيش الأمريكي بوارج حربية ومقاتلات وآلاف الجنود في منطقة البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، ما أثار المخاوف من تنفيذ هجوم بري على البلاد.

وخلال العقود الماضية، كانت كولومبيا حليفا قويا للولايات المتحدة، غير أن العلاقات بينهما تدهورت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية.

ووصف ترامب، الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأنه "مجنون وزعيم تجارة المخدرات"، حيث ألغى تأشيرته وخفض المساعدات المقدمة إلى بلاده.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكولومبية أنها ستتخلى عن تأشيرتها إلى الولايات المتحدة تضامنا مع الرئيس بيترو.

