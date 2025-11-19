إعلان

أكسيوس تكشف أسباب تأجيل اجتماع ويتكوف وزيلنسكي

كتب-عبدالله محمود:

09:01 م 19/11/2025

زيلنسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مسؤول أمريكي، لموقع أكسيوس أسباب تأجيل اجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا.

وقال المسؤول الأمريكي، أن تأجيل اجتماع ويتكوف مع زيلنسكي بعد أن اتضح تراجعه عن تفاهمات تم التوصل إليها سابقا.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن زيلنسكي توجه إلى أنقرة حاملا خطة أخرى صيغت مع شركاء أوروبيين وهو ما لن تقبله روسيا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن تأجيل اجتماع ويتكوف مع زيلنسكي كان أيضا على خلفية تحقيقات في فضيحة فساد بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس التركي رجب أردوغان مع نظيره الأوكراني، خلال اجتماع بينهم في أنقرة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد أردوغان، أنه يجب استئناف مباحثات إسطنبول للتوصل إلى حلول دبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل في كييف.

ومن ناحيته، قال زيلينسكي، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع أردوغان، موجهًا الشكر لتركيا على دعمها لوحدة وسيادة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي، أن المسيرات والصواريخ الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا، مضيفًا:"لا بد من وجود ضمانات للسلام ويجب ألا تهاجم روسيا دولا أخرى في المنطقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأجيل اجتماع ويتكوف وزيلنسكي اجتماع ستيف ويتكوف وزيلينسكي في تركيا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة