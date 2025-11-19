أكسيوس تكشف أسباب تأجيل اجتماع ويتكوف وزيلنسكي

كشف مسؤول أمريكي، لموقع أكسيوس أسباب تأجيل اجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا.

وقال المسؤول الأمريكي، أن تأجيل اجتماع ويتكوف مع زيلنسكي بعد أن اتضح تراجعه عن تفاهمات تم التوصل إليها سابقا.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن زيلنسكي توجه إلى أنقرة حاملا خطة أخرى صيغت مع شركاء أوروبيين وهو ما لن تقبله روسيا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن تأجيل اجتماع ويتكوف مع زيلنسكي كان أيضا على خلفية تحقيقات في فضيحة فساد بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس التركي رجب أردوغان مع نظيره الأوكراني، خلال اجتماع بينهم في أنقرة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد أردوغان، أنه يجب استئناف مباحثات إسطنبول للتوصل إلى حلول دبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل في كييف.

ومن ناحيته، قال زيلينسكي، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع أردوغان، موجهًا الشكر لتركيا على دعمها لوحدة وسيادة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي، أن المسيرات والصواريخ الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا، مضيفًا:"لا بد من وجود ضمانات للسلام ويجب ألا تهاجم روسيا دولا أخرى في المنطقة".