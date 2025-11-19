ترامب عن مجلس السلام في غزة: سيتخطى دوره حدود القطاع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على أن السلام في قطاع غزة قوى وليس هشا.

وقال ترامب، في كلمته خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في واشنطن، إن مجلس السلام في غزة سيكون الأعظم في العالم وسيتخطي دوره قطاع غزة، دون إيضاح لما يقصده بذلك.

وأشار ترامب، إلى أن إدارته حققت السلام في الشرق الأوسط وهذا إنجاز مذهل.

كان مجلس الأمن الدولي، أقرّ مشروع القرار الأمريكي الخاص بنشر قوة استقرار دولية في غزة، بعد تأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

ووفقا للقرار، سيقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام المرتقب في غزة.

ورحب مجلس الأمن، بإنشاء "مجلس السلام" بصفته "هيئة إدارية انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية تتولى وضع غطار العمل وتنسيق التمويل ل‘ادة تنمية غزة وفق الخطة الشاملة لإنهاء الحرب".

وبحسب قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر يوم الاثنين الماضي، يبقى تفويض مجلس السلام ساريا حتى نهاية ديسمبر 2027، ومرهونا باتخاذ أي إجراءات أخرى من مجلس الأمن.