محادثات مبعوث ترامب وخليل الحية في إسطنبول ما بين النفى والتأكيد

أفادت وكالة "معا" الإخبارية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمهام حفظ السلام، ستيفن ويتكوف، من المتوقع أن يعقد اليوم الأربعاء لقاءً في إسطنبول مع خليل الحية، القيادي البارز في حركة "حماس" بقطاع غزة، إلى جانب وفد من قيادات الحركة رفيعة المستوى.

وأوضحت الوكالة أن هذه المحادثات تعكس رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على قناة اتصال مباشرة مع حركة "حماس"، في إطار الجهود المستمرة لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

إلا أن صحيفة "إسرائيل هيوم" ذكرت أن واشنطن قررت إلغاء الاجتماع بين ويتكوف والحية، دون توضيح أسباب الإلغاء.

ووفق المصادر، فإن هذا اللقاء – في حال انعقاده – سيكون الثاني بين الجانبين منذ إعلان خطة ترامب لتسوية الوضع في غزة، إذ سبق أن التقى ويتكوف بالحية في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر الماضي، بحضور صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، خلال مفاوضات مرتبطة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.