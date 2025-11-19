

وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أجرى زيارات إلى وزارات الأمن العام وأمن الدولة والهيئات القضائية في الذكرى الثمانين لتأسيسها.

ذكرت الوكالة، أنه خلال زيارته لوزارة أمن الدولة، استقبله وزير الأمن ري تشانج-ديه ومسؤولون كبار آخرون.

وقال كيم، إنه بفضل الإنجازات والمزايا الرائعة لضباط الأمن، كتب الحزب الحاكم صفحات من التحولات والانتصارات الأسطورية ضد القوات المعادية، معربا عن ثقته في أن أفراد الخدمة سيواصلون الوفاء بمسؤولياتهم وواجبهم في المستقبل.

ووصف تقرير الوكالة الصادر اليوم الأربعاء الوزارة بأنها مدافع سياسي عن الحزب الحاكم.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها كيم الوزارة منذ عام 2012، أي بعد عام من توليه منصبه.

رافق كيم في الزيارة سكرتير الحزب جو يونج-وون، ومدير الحزب كيم هيونج-سيك، ونائب رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة كانج يون-سوك.

يذكر أن وزارة أمن الدولة هي جهاز استخباراتي في كوريا الشمالية، وتتمتع بسلطة كبيرة في مراقبة واكتشاف المعارضين للنظام عبر شبكات المراقبة المتماسكة.

وفي زيارات منفصلة للمحكمة العليا والنيابة العامة العليا، أعرب كيم عن توقعه بأن يعمل المسؤولون على تعزيز النظام القانوني الاشتراكي بشكل أكبر من خلال تطبيق أفكار الحزب بشكل شامل، وفقا لروسيا اليوم.