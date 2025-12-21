(د ب أ)

يسعى عضوان في الكونجرس الأمريكي لإجبار المدعية العامة وزير العدل الأمريكية بام بوندي، على الإفراج عن بقية ملفات جيفري إبستين.

وقال عضو الكونجرس الجمهوري توماس ماسي لشبكة "سي بي سي" اليوم الأحد: "هناك عدة طرق للوصول إلى هذا الهدف، وبعض الطرق تستغرق وقتا أطول، وبعضها أقصر".

وأوضح ماسي: "أسرع طريقة، وأعتقد أنها الأسرع، لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا هي تقديم (تهم) ازدراء الكونجرس ضد بام بوندي، ولا تتطلب هذه الطريقة المرور عبر المحاكم".

وأضاف: "بشكل أساسي، أنا والنائب الديمقراطي رو خانا نتحدث حول هذا الأمر ونقوم بصياغته حاليا".

بموجب الخطط المقترحة، سيتعين على بام بوندي دفع غرامة عن كل يوم لا يتم فيه الإفراج عن الوثائق المطلوبة في القضية المتعلقة بالمدان بارتكاب جرائم جنسية الراحل جيفري إبستين، في حال وافق مجلس النواب على اعتبار المدعية العامة في حالة ازدراء للكونجرس.

واتهم ماسي وخانا وزارة العدل بتجاهل القواعد وانتهاك القانون، بعد أن تبين أن حزمة الوثائق التي تم الإفراج عنها أمس الأول الجمعة لم تتضمن جميع ملفات إبستين.

وبدلا من ذلك، سيتم الإفراج عن "مئات الآلاف الأخرى" من الملفات خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكره نائب المدعية العامة تود بلانش.