خلال 3 ساعات ونصف.. وزارة الدفاع الروسية تُسقط 35 طائرة مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف في غضون 3 ساعات ونصف الساعة.

قالت الوزارة، إنه خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:30 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 35 طائرة مسيرة أوكرانية.

أوضحت الوزارة، أنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود و6 طائرات فوق جمهورية القرم و3 طائرات فوق مياه بحر آزوف و3 أخرى فوق مقاطعة بيلجورود.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلجورود الروسية خلال الفترة من الساعة 11:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو، وفقا لروسيا اليوم.