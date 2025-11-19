إعلان

ترامب: هناك أمان في غزة حاليا أكبر بكثير من قبل.. ومجلس السلام سيضم رؤساء دول عديدة

كتب : مصراوي

03:29 ص 19/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك أمان في غزة حاليا أكبر بكثير من ذي قبل، مضيفا أنه تم تسليم رفات مزيد من الرهائن الإسرائيليين ويتبقى 2 فقط.

وأوضح ترامب ترامب خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "مجلس السلام في غزة سيضم رؤساء العديد من الدول".

ووقع ولي العهد السعودي والرئيس ترامب في البيت الأبيض، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من تسعين عاما، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب مجلس السلام غزة فلسطين ترامب يصنّف السعودية حليفا رئيسيا من خارج الناتو السعودية الاستثمارات السعودية بأمريكا

