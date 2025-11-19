

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك أمان في غزة حاليا أكبر بكثير من ذي قبل، مضيفا أنه تم تسليم رفات مزيد من الرهائن الإسرائيليين ويتبقى 2 فقط.

وأوضح ترامب ترامب خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "مجلس السلام في غزة سيضم رؤساء العديد من الدول".

ووقع ولي العهد السعودي والرئيس ترامب في البيت الأبيض، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من تسعين عاما، وفقا لسكاي نيوز.