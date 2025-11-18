وزير الدولة الإثيوبي يجرى مباحثات مع سفير الإمارات لدى أديس أبابا

وكالات

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير حادِرا أبيرا، اليوم مباحثات مع السفير محمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إثيوبيا، وذلك في مكتبه.

وأكد السفير حادِرا متانة الشراكة الطويلة والراسخة بين إثيوبيا والإمارات، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في عدة قطاعات، كما شدّد على استمرار الشراكة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والتعليم، والتعاون متعدد الأطراف، معبّرًا عن التزام إثيوبيا بتعزيز هذه العلاقات، كما ناقش وزير الدولة كذلك سبل تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك بما يسهم في تعميق التعاون في المجالات الرئيسية.

وهنّأ السفير محمد سالم الراشدي إثيوبيا على اختيارها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP32) في عام 2027، معبّرًا عن استعداد حكومته لتعزيز أوجه التعاون، كما جدد تأكيد التزام دولة الإمارات بتوسيع شراكتها مع إثيوبيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل عن كثب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز الأولويات المشتركة.