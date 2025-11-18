وكالات

خرج الشاب الجزائري أسامة محرز مع زوجته للاحتفال بليلة زفافهما بطريقة مختلفة، إلى شوارع العاصمة، إذ وزع وجبات على الفقراء والمشردين، ما أثار حالة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رواج مقطع فيديو له.

وفي مقطع الفيديو الذي صوره محرز، وجه رسالة للمقبلين على الزواج، حيث أشار إلى أنه رغب من خطوته أن يتصدق وزوجته في ليلة زفافهما.

ولاقت الفكرة استسحان الكثير من الجزائريين، حيث وصفها البعض بأنها "رائعة، نظرًا لأنها تمهد لعادة جديدة في الزواج وهي التصدق عوض البهرجة التي تكون عادة مكلفة بلا معنى".

أسامة محرز، شاب جزائري قام بتوزيع الطعام على المحتاجين في يوم زفافه بدلاً من إقامة حفل زفاف. pic.twitter.com/NMhIloyu7r — NexNews (@NexNetnews) November 18, 2025

فيما قال أحدهم إن "أحسن ما فعله هذا الشاب، فهؤلاء الفقراء أحوج إلى ذلك الطعام من أهله وأقاربه".

وقال آخر: "لمن ينتقدون الشاب وتصرفه هل تحركوا وهم يرون عشرات النساء في الشارع بلا مأوى؟".

وفي المقابل اعتبر آخرون أن تصرف الشاب "بعيد عن الواقع"، لافتين إلى أنه كان بإمكانه التصدق في يوم آخر.. لكل مقام مقال".