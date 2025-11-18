بسبب بيان ينتقد إسرائيل.. واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني

ألغت الولايات المتحدة زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء إلى واشنطن، وفق ما كشفت وسائل إعلام لبنانية.

وأفاد مراسل قناة mtv اللبنانية، بأن الإدارة الأمريكية ألغت أيضًا كل الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم لهيكل، كما ألغت السفارة اللبنانية في واشنطن حفل الاستقبال الذي كان مُعدًا على شرفه.

وقال المراسل، إن السبب المباشر لإلغاء الزيارة هو "الاعتراض الأمريكي على البيان الأخير للجيش اللبناني، الذي استعمل، بحسب الإدارة، للوم إسرائيل واعتبارها المشكلة وعدم لوم حزب الله"، مشيرًا إلى أن البيان جاء في وقت تُعتبر تل أبيب حليفًا أساسيًا لواشنطن التي تقدم الدعم الأكبر للمؤسسة العسكرية اللبنانية.

وكشف أن هذا البيان أغضب عدد من أبرز أعضاء الكونجرس الأمريكي، وفتح نقاشًا داخليًا حول مستقبل المساعدات التي تقدمها واشنطن لبيروت.

وقالت مصادر للقناة اللبنانية، إنه تم تحويل الملف وما جرى مباشرة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأصبح في عهدته داخل وزارة الخارجية واللجان المختصة، "نظرًا لدوره المركزي في إعادة صياغة السياسة الأمريكية تجاه لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية".

وعقب نشر الجيش اللبناني بيانه على منصة "إكس"، شنت السيناتورة جوني إرنست والسيناتور ليندسي جراهام هجومًا حادًا على قيادة الجيش.

وقالت إرنست، في منشور عبر "إكس"، إنها تشعر بخيبة أمل من هذا البيان، مشيرة إلى أن إسرائيل منحت لبنان فرصة حقيقية لتحرير نفسه من حزب الله، المدعوم من إيران، "وبدلًا من اغتنام هذه الفرصة، فإن لجنة حقوق الإنسان توجه اللوم بشكل مخجل إلى إسرائيل".

Disappointed by this statement from @LebArmyOfficial.



The LAF are a strategic partner, and — as I discussed with the CHOD in August — Israel has given Lebanon a real opportunity to free itself from Iran-backed Hezbollah terrorists.



Instead of seizing that opportunity and… https://t.co/vJHAtMeRAs — Joni Ernst (@SenJoniErnst) November 17, 2025

فيما أعاد جراهام نشر تدوينة إرنست، وكتب عليها: "من الواضح أن رئيس الدفاع اللبناني بسبب الإشارة إلى إسرائيل باعتبارها العدو وجهوده الضعيفة شبه المعدومة لنزع سلاح حزب الله، يشكل انتكاسة هائلة للجهود الرامية إلى دفع لبنان إلى الأمام"، معتبرًا أن هذا يجعل القوات المسلحة اللبنانية ليست استثمارًا جيدًا بالنسبة للولايات المتحدة.

It is clear that the Lebanese Chief Head of Defense -- because of a reference to Israel as the enemy and his weak almost non-existent effort to disarm Hezbollah -- is a giant setback for efforts to move Lebanon forward.



This combination makes the Lebanese Armed Forces not a very… https://t.co/qLl8alCiCj — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 17, 2025

وفي وقتٍ سابق، نشر الجيش اللبناني بيانًا عقب استهداف دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إذ هاجم فيه الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية التي تسببت في زعزعة الاستقرار وعرقلة استكمال انتشار الجيش في الجنوب.