فيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بصاروخين جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

11:10 ص 18/11/2025

من موقع الاستهداف

وكالات

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بصاروخين في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأدى الاستهداف إلى اشتعال السيارة فورًا وسقوط قتيل، وفق المعلومات الأولية.

وقالت مصادر ميدانية، إن الاستهداف تم بالقرب من المستشفى الحكومي في المدينة، مشيرين إلى وجود الإسعاف لإطفاء النيران، وفق ما أورد إعلام لبناني.

وأمس الاثنين، أعلن لبنان إغلاق المدارس وإخلاء الأماكن العامة تحسبًا من ضربة إسرائيلية وشيكة على جنوب البلاد.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي توجيه الضربات إلى مناطق جنوب لبنان على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024.

ومن جانبه، يندد لبنان بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مطالبًا الاحتلال بالانسحاب من التلال الخمس التي يحتلها في الجنوب واحترام سيادته ووحدة أراضيه.

وكالة الأنباء اللبنانية مسيرة إسرائيلية سيارة صاروخين جنوبي لبنان

