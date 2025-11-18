إعلان

الجزائر: قدمنا تعديلات على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لنضمن توازنه

كتب : محمود الطوخي

12:35 ص 18/11/2025

عمار بن جامع

قال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن قرار اعتماد مشروع القرار الأمريكي اليوم يرمي إلى تنفيذ الخطة الشاملة بشأن غزة والتي دعمتها كل الأطراف.

وأكد بن جامع، أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون ضمان العدالة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجزائر تقدمت بتعديلات ضرورية لكي تضمن التوازن في نص مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.

وأوضح بن جامع، أن الجزائر صوتت لصالح القرار الأمريكي بهدف صون وقف إطلاق النار في غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، مشددا على ضرورة تسريع إدخال المساعدات إلى غزة عبر الوكالات الإنسانية بدون أي تدخل أو عراقيل.

وأشار بن جامع، إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تفرض العقبات التي تسهم في تجويع الشعب الفلسطيني بغزة، موضحا أن القوة الدولية لتحقيق الاستقرار ستعمل لضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

ونوّه المندوب الجزائري، إلى أن غزة تقبع في انهيار بسبب الحرب وحان الوقت لإعادة إعمار القطاع بدعم من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن إجراءات الحماية الدولية يجب أن تمتد لتصل إلى الضفة الغربية.

وشدد بن جامع، على أن معايير الحل معروفة وجلية في إعلان نيويورك والمطلوب إرادة دولية في حل القضية الفلسطينية.

وخلال جلسة اليوم، أقرّ مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، بعد أن أيّد 13 عضوا القرار في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

المندوب الجزائري مشروع القرار الأمريكي الأمم المتحدة عمار بن جامع

