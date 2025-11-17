مستوطنون يحرقون منازل ومركبات بالضفة الغربية.. فيديو

أقدمت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم الاثنين، على حرق 3 منازل و3 مركبات و"كرفانا" في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية.



وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنون هاجموا القرية، وأحرقوا 3 منازل مأهولة بالسكان و3 مركبات كانت بالشارع أثناء مرورهم، إضافة إلى إحراق كرفان بقرية.

عشرات المستوطنين يشعلون النار في منازل ومركبات فلسطينية في الضفة الغربية، pic.twitter.com/jKEdH7ImS2 — Reem Alalwi🇴🇲 (@ReemAlalwi16517) November 17, 2025

وكانت رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال شهر أكتوبر الماضي 1584 حالة اعتداء من قبل جيش الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة، و 766 حالة اعتداء من المستوطنون تركزت مجملها في محافظات رام الله.