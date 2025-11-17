إعلان

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات بالضفة الغربية.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

08:42 م 17/11/2025

مستوطنون يحرقون منازل

أقدمت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم الاثنين، على حرق 3 منازل و3 مركبات و"كرفانا" في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية.


وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنون هاجموا القرية، وأحرقوا 3 منازل مأهولة بالسكان و3 مركبات كانت بالشارع أثناء مرورهم، إضافة إلى إحراق كرفان بقرية.

وكانت رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال شهر أكتوبر الماضي 1584 حالة اعتداء من قبل جيش الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة، و 766 حالة اعتداء من المستوطنون تركزت مجملها في محافظات رام الله.

