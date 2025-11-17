إعلان

ولي العهد السعودي يتوجه إلى واشنطن لبحث التعاون المشترك

كتب : مصراوي

07:02 م 17/11/2025

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ)

توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر حتى الأربعاء المقبل وذلك في ثاني زيارة له بعد سبع سنوات.

ويرافق بن سلمان عددا من كبار المسؤولين بينهم وزارء الطاقة والخارجية والثقافة والمالية والتجارة والاستثمار والإعلام ووفد اقتصادي وتجاري يضم رؤساء الشركات السعودية الكبرى وعددا من رجال الأعمال.

ويستهل بن سلمان زيارته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء.

وسبقت وصول ولي العهد إلى العاصمة الأمريكية محادثات بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين، لترتيب الصيغة النهائية للاتفاقات المرتقبة، خصوصاً إبرام اتفاق دفاع مشترك، وآخر لمساعدة المملكة في برنامجها النووي السلمي، وصفقة لشراء 48 مقاتلة من طراز "إف-35" ، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاثنين.

وتتواصل فعاليات زيارة بن سلمان بعد غد الأربعاء بمؤتمر للاستثمار الأمريكي السعودي، يتوقع أن يحضره كبار أقطاب وول ستريت ووادي السيليكون من رؤساء كبريات شركات التكنولوجيا.ش

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

