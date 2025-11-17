الجنائية الدولية تسعى لإصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق كوشيب بالسودان



لاهاي- (أ ب)

طلب ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين، إصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحق أحد قادة مليشيا الجنجويد المدان بالاضطلاع بدور رئيسي في حملة الأعمال الوحشية التي اُرتكبت في منطقة دارفور السودانية قبل أكثر من 20 سنة.

وتشمل الأعمال الوحشية المدان بها علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، إصدار أوامر بإعدامات جماعية وضرب سجينين بالفأس حتى الموت.

وقال المدعي يوليان نيكولز للقضاة في لاهاي "أمامك حرفيا قاتل الفأس".

وأدين عبدالرحمن الشهر الماضي بـ27 تهمة بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب في إطار حملة قتل وتدمير قامت بها قيادة ميليشيا الجنجويدام في فترة 2003 إلى 2004. وكانت هذه المرة الأولى التي أدانت فيها المحكمة شخصا يشتبه في ارتكابه جرائم في دارفور.

وقال نيكولز "لقد ارتكب تلك الجرائم عن علم وبقصد وبحماس وبقوة، كما تشير الأدلة".

ولم يقر عبد الرحمن بالاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما افتتحت محاكمته في أبريل 2022 وقال إنه لم يكن الشخص المعروف باسم علي كوشيب.

ورفض القضاة هذا الدفاع، قائلين إنه عرف نفسه باسمه وبلقبه في مقطع فيديو عندما استسلم.

استسلم عبد الرحمن للسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع السودان في 2020.