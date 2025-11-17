إسرائيل ترحب بقرار ألمانيا رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة



تل أبيب/برلين- (د ب أ)

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار ألمانيا رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وكتب ساعر على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "أرحب بخطوة المستشار الألماني ميرتس بإلغاء القرار المتعلق بما يسمى الحظر الجزئي"، داعيا في الوقت نفسه حكومات أخرى إلى أن تحذو حذو ألمانيا.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستنهي القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت قد فرضتها في أغسطس الماضي بسبب الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وأوضح كورنيليوس أن هذا القرار يستند إلى "استقرار خلال الأسابيع الأخيرة" للهدنة السارية بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وتعزيز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن الحكومة الألمانية ستعود الآن "بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتفاعل مع أي تطورات لاحقة".

وشدد كورنيليوس على أن ألمانيا ستواصل التزامها بدعم السلام الدائم في المنطقة، وستسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس الماضي بوقف مؤقت لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة، وذلك ردا على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وحتى ذلك الحين، صعدت الحكومة الألمانية تدريجيا انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

واجهت الحكومة الألمانية انتقادات حادة من إسرائيل، حيث اعتبر نتنياهو أن القرار يصب في مصلحة حركة حماس. وكان السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، قد دعا الأسبوع الماضي إلى رفع القيود مستندا إلى استمرار الهدنة، وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من الجيد القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، "لكن إذا لم يكن لدى إسرائيل الوسائل، فذلك يمثل مشكلة".