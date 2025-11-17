بريطانيا تعتزم حظر التأشيرات على 3 دول أفريقية

وكالات

تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، فرض حظر على إصدار التأشيرات لثلاث دول في حال امتنعت عن استعادة رعاياها من المهاجرين غير النظاميين، وذلك ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة قانون حقوق الإنسان وإجراء تعديل شامل على نظام اللجوء.

ووفقًا لما نقلته وكالة PA Media، فإن الدول الثلاث —أنجولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية— ستخضع لإجراءات عقابية تتعلق بالتأشيرات، ما يعني حرمان مواطنيها، سواء من رجال الأعمال أو المسؤولين أو الزائرين، من دخول الأراضي البريطانية إذا لم تُبدِ تعاونًا أكبر في قبول المرحّلين.

وأشارت صحيفة التايمز إلى أن هذه السياسة تستند إلى نهج اتبعته وزيرة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كريستي نويم.

وقالت شبانة محمود: "نلتزم بالأنظمة في بريطانيا، وعندما تحدثت عن فرض عقوبات على الدول التي ترفض استقبال المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت جادة في ذلك".

وأضافت: "رسالتي للحكومات الأجنبية واضحة: أعيدوا مواطنيكم، وإلا فستفقدون حقهم في دخول بلادنا".

ومن المتوقع أن تقدّم محمود، خلال جلسة في مجلس العموم اليوم الاثنين، تصورًا جديدًا يوضح كيفية منح حق اللجوء في بريطانيا للأشخاص الهاربين من العنف والاضطرابات.