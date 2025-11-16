إسرائيل: الأحزاب الحريدية تشن هجوما لاذعا على سموتريتش

رام الله – (أ ش أ)

شنّ قياديون بارزون في حزب "ديجل هتوراة" الحريدي، يوم الأحد، هجومًا لاذعًا على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، متهمين إياه بتوجيه التمويل العام نحو مدارس دينية تتبع له وحده، والتخلي عن الأحزاب الحريدية الأخرى.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن الحزب - المندرج ضمن كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية الأشكنازية - أصدر بيانًا انتقد فيه قرار الحكومة تخصيص 114 مليون شيكل لمجموعة من البرامج التعليمية والاجتماعية والأمنية، من بينها مؤسسات توراتية تُشجع على التجنيد العسكري.

وجاء في البيان: "لقد تعهّد بتسلئيل سموتريتش مرارًا بأنه لن يمسّ المدارس الدينية، لكنه يواصل تمويل المدارس التابعة لحزبه فقط".

وأضاف البيان: "ما عجز عن تمريره في ميزانية الدولة، يحاول تمريره الآن هنا، ولن نسمح له بذلك، فكل حديثه عن حرصه على عالم التوراة ليس سوى شعارات فارغة".

وفي وقت سابق من اليوم، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتخصيص 15 مليون شيكل إضافية لدعم مؤسسات التوراة، بما يشمل معاهد هسدر الدينية، والمعاهد التي تشجّع على التجنيد في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب المعاهد الدينية المتقدمة.

ورحّب سموتريتش بالقرار قائلاً: "نواصل تعزيز دعائم المجتمع الإسرائيلي - الهسدر والمعاهد الدينية العليا التي تجمع بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية"، إلا أن الأحزاب الحريدية الرافضة، بطبيعتها، للخدمة العسكرية اعتبرت هذه الخطوة تخلّيًا عنها من الوزير الذي ينتمي إلى التيار الديني القومي المتشدد.