وكالات

أدانت منظمة الأمم المتحدة، الاعتداءات المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن مشاهد حشود المستوطنين وهجماتهم تعكس نمطا من العنف المتزايد ضد الفلسطينيين.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية والمستوطنون قتلوا 1017 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، قال المشرف على ترميم قصر الباشا الأثري في قطاع غزة، حمودة الدهدار، إن الاحتلال سرق ما يقارب 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بمدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأضاف الدهدار خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الاحتلال تعمّد تدمير قصر الباشا خلال الحرب، إذ اختفى الكم الهائل من الآثار التاريخية من مخزن القصر، مؤكدًا أنه لم يُعثر في ركامه إلا على 20 قطعة أثرية فقط.

وشدد على أن المتحف كان يضم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، متهمًا الاحتلال بشكل رئيسي وأعوانه، بالوقوف خلف اختفاء تلك القطع، والتي تعود للعصر المملوكي والعثماني وكذلك البيزنطي والروماني وما قبل التاريخ.