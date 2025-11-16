إعلان

صور.. اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد

كتب : مصراوي

12:01 م 16/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (5)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (2)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (9)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (10)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (13)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (15)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (16)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (17)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (18)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (19)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (20)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (1)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (22)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (21)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (24)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (25)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (26)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (23)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (28)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (29)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (30)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (27)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (7)
  • عرض 25 صورة
    اللجنة المصرية توزع خيمًا على النازحين بغزة لمواجهة الطقس البارد (7)

كتبت- سهر عبد الرحيم:

وزعت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة خيم وشوادر على النازحين في القطاع لمواجهة ظروف الطقس القاسية التي أغرقت خيام النازحين.

وقالت اللجنة المصرية، إنه مع الأجواء الصعبة اللي عاشها الأهالي مؤخرًا واللي تسببت ببلل الخيم وغرق كثير من العائلات، باشرت فرقها الميدانية بتوزيع الخيم والشوادر في مخيم المينا لضمان حماية أفضل للناس وتخفيف معاناتهم.

كما وزعت اللجنة أيضًا، أول أمس الجمعة، أغطية دافئة داخل المستشفيات بهدف دعم الأطفال والأمهات وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال فصل الشتاء.

وفي وقتٍ سابق من نوفمبر الجاري، أنشأت اللجنة المصرية أكبر مخيم لإيواء النازحين على مساحةٍ تبلغ 2000 دونم، ليحتضن أكثر من 15 ألف عائلة فقدت مأواها وسط الدمار والمعاناة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من التدخلات المصرية التي تهدف إلى تعزيز الرعاية وتخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

أهالي غزة الطقس البارد النازحين الفلسطينيين قطاع غزة

