بسبب مخاوف أمنية.. الصين تحث مواطنيها على إعادة التفكير بشأن الدراسة في اليابان

كتب : مصراوي

10:03 ص 16/11/2025

الصين تحث مواطنيها على إعادة التفكير بشأن الدراسة

بكين - (د ب أ)

حثت الحكومة الصينية مواطنيها اليوم الأحد، على إعادة التفكير بدقة بشأن الدراسة في اليابان، معللة ذلك بما وصفته بالبيئة الأمنية غير المستقرة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تعد جزءا من رد فعل بكين على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في البرلمان بشأن تايوان، وهى ما انتقدتها الصين بشدة.

كانت وزارة الخارجية الصينية، قد دعت أمس الأول الجمعة، رعاياها إلى الامتناع عن زيارة اليابان بعد أن تحولت التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي حول احتمال تورط بلادها في حالة طوارئ متعلقة بتايوان إلى خلاف دبلوماسي أوسع نطاقًا.

وزعمت وزارة الخارجية الصينية أن السلامة العامة في اليابان تدهورت هذا العام، وأشارت إلى ارتفاع الجرائم التي تستهدف مواطنيها، وحثت المواطنين الصينيين في اليابان على توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الجريمة.

وأعلنت وزارة الخارجية في بكين أمس الأول الجمعة أنها استدعت السفير الياباني لدى بكين على خلفية تصريحات رئيسة وزراء اليابان حول تايوان.

الحكومة الصينية الصين اليابان ساناي تاكايشي

